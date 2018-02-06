Пхенчхан разочаровал перед стартом Олимпиады

До старта зимней Олимпиады-2018 в Южной Корее осталось буквально несколько дней. Спортсмены уже прибыли в Пхенчхан и начали тренировки. Вместе с ними туда слетелись журналисты со всего мира. Какое впечатление производит столица Игр и какие необычные детали подметили корреспонденты?



Почти 20-градусные холода – пожалуй, это первое впечатление прибывшего в Пхенчхан. Ситуацию усугубляют ветер и суперпрозрачный воздух. В таких условиях можно смело "убавлять" термометр градусов на шесть. "Кто бы мог подумать, что Корея окажется настолько северной!" – недоумевают корреспонденты "Спорт-экспресса" Дмитрий Зеленов и Дмитрий Симонов, находящиеся в Южной Корее.

Другой удивительный момент – инсталляция под названием "Люди-пули", установленная прямо возле главного пресс-центра Олимпиады. Многие сочли статуи с отчетливо выделяющимися мужскими половыми органами излишне откровенными и не совсем соответствующими духу Игр.

Местные жители призывают относиться к подобному искусству спокойно. По их словам, в Корее распространен "фаллический культ", и население Пхенчхана не видит в этом ничего предосудительного. Что ж, традиция есть традиция.

По словам Зеленова и Смирнова, южнокорейская Олимпиада отличается и чрезмерно настойчивыми волонтерами, которые пытаются помочь чуть ли не на каждом шагу. Как отметили корреспонденты, на вокзале Каннына (ближайшего крупного города в районе проведения соревнований. – Прим. ред.) их обступила толпа волонтеров. Путь длиной 500 метров они собирались пройти пешком, однако их усадили в машину. По словам журналистов, после прощания с дотошными волонтерами они вздохнули с облегчением.

Немного удивляют местные суеверия. В Корее, как в Китае и Японии, четверка считается плохим числом. Ее пытаются избегать даже в автомобильных номерах. С тетрафобией корреспонденты столкнулись в мотеле, где поселились в дни перед Олимпиадой. Разместили их по соседству – на третьем и пятом этажах. Четвертый в гостинице не предусмотрен.

Вы знали, что у корейцев есть своё несчастливое число - 4? Тут нет четвёртых этажей) слово 4 созвучно со словом смерть��

Предлагаю упразднить четвёртое место �� pic.twitter.com/5K9neNi6TW — Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 4 февраля 2018 г.

Обратили внимание российские корреспонденты и на отсутствие нашего флага. В многообразии государственных полотен родного бело-сине-красного триколора по известным причинам нет. "Особенно резанул одинокий пустой флагшток между флагами Кореи и Греции на подходе к биатлонному стадиону. Будто кто-то сорвал только что", – сокрушаются журналисты.

Пустой флагшток рядом с Грецией. Не наш ли? pic.twitter.com/UfIQwV0sXB — Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 5 февраля 2018 г.

Многих прибывших удивила столовая пресс-центра. Корейцы сделали питание бесплатным, но до предела однообразным – в ассортименте лишь традиционная быстрорастворимая лапша. Правда, как отмечают корреспонденты, трех видов: острая, слишком острая и острая до невозможности. "Мы испробовали на себе средний вариант. Вроде есть можно!" – не унывают они, добавляя, что все же не две недели подряд.





Ранее Международный олимпийский комитет отказался приглашать оправданных арбитражем российских олимпийцев на Игры в Пхенчхан. Объяснил свое решение МОК тем, что у комиссии Освальда есть "дополнительные доказательства", которые она почему-то не смогла рассмотреть.

Российские атлеты, которых МОК отказался приглашать в Пхенчхан, были в числе 28 спортсменов, которых в конце прошлой недели оправдал Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). Россиян обвиняли в нарушении антидопинговых правил на Играх-2014, однако в итоге их сочинские результаты и право участвовать в Олимпиаде были восстановлены.

Глава МОК Томас Бах отреагировал на такой вердикт резкой критикой, заявив, что спортивному арбитражу необходима реформа. Руководитель CAS Джон Коутс ответил, что организация проанализирует критические замечания Баха в адрес суда, после того как тот пригласит оправданных атлетов в Пхенчхан.

Зимние Олимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. На них разыграют 102 медали в семи видах спорта.

