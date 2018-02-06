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Спорт

Россиянам на Олимпиаде угрожает опасная инфекция

Фото: GLOBAL LOOK press/Michael Goulding
Число подхвативших опасную инфекцию в олимпийском Пхенчхане превысило тысячу. Предполагают, что источником заражения стала питьевая вода.
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Заболевание распространяется среди сотрудников, обслуживающих Игры. Сначала стало известно о трех десятках пострадавших в Олимпийской деревне. У них появилась диарея, рвота, лихорадка. Причиной болезни назвали норовирус.

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Позже СМИ сообщили, что заболели более тысячи сотрудников организации, которая занимается охраной правопорядка на Олимпиаде-2018. "1200 человек были вынуждены отказаться от работы. Их заменили 900 солдат", – приводит заявление оргкомитета Игр Life.ru со ссылкой на AFP.

Сотрудники службы безопасности подозревают, что основным источником заражения стала питьевая вода. По факту массового отравления проводится проверка. Подчеркивается, что все охранники проживали не в Олимпийской деревне, а в молодежном центре Пхенчхана.

Dni.Ru сообщали, что журналистов, прибывших в Пхенчхан, поразила инсталляция у пресс-центра Олимпиады-2018. "Три Дарта Вейдера с членами" показались гостям Игр чересчур откровенными. А атлетов удивили условия проживания в Олимпийской деревне. 

Первыми российскими спортсменами, заселившимися туда, стали саночники. Видеоэкскурсию для пользователей соцсетей провел Семен Павличенко. Атлет показал подписчикам, как выглядят соседние здания, квартиры в которых, по его данным, стоят 220 тысяч долларов (около 12 миллионов рублей). Ремонт в них – некачественный, при этом жилье уже продано.

Что касается номеров, где будут жить спортсмены, в них, по словам Павличенко, все запечатано – чтобы жильцы ничего не сломали. Тем не менее россиянин признал, что в принципе условия нормальные и жаловаться особо не на что.

Автор: Андрей Евлампиев6 февраля 2018, 13:33

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