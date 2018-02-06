Притесняющему Россию Томасу Баху вынесли приговор

Глава Международного олимпийского комитета своими заявлениями дискредитирует российских спортсменов. Такую оценку высказываниям Томаса Баха дал спортивный юрист Евгений Морозов.

Как утверждает адвокат, заявление главы МОК о том, что быть пригашенными на Олимпиаду – это привилегия для российских спортсменов, чистой воды дискриминация. На сегодня 32 атлета из России подали апелляции в федеральный суд Швейцарии и в спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение МОК не присылать приглашение оправданным спортсменам.

Известно, что эти апелляции будут рассмотрены в Пхенчхане на специальной выездной сессии спортивного арбитража. Евгений Морозов уверен, что шансы российских атлетов принять участие в Олимпиаде довольно велики. Очевидно, что победа в суде станет доказательством грубейших ошибок, которые допускает глава Международного олимпийского комитета.



"Иск говорит о том, что санкциям МОК подверглись спортсмены, которые никогда не были замешаны в допинговых скандалах и даже в докладе Макларена не отражены". Поэтому их недопущение противоречит заявлениям самого МОК о том, что чистые спортсмены не должны быть отстранены от Олимпиады", – сказал эксперт изданию Pravda.ru.

Как писали Dni.Ru, практически вся сборная России решила не участвовать в параде команд, из-за того что спортсменам придется идти не под флагом своей страны, а под олимпийским знаменем. Во время парада команд на церемонии открытия Игр-2018 в составе делегации Олимпийских атлетов из России не будет представителей многих видов спорта. Флаг МОК понесет волонтер, назначенный оргкомитетом Игр.

Зимние Олимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. На них разыграют 98 медалей в семи видах спорта. В начале декабря 2017 года МОК отстранил всю российскую сборную от участия в Играх. Чистым от допинга российским спортсменам разрешено участвовать в соревнованиях на индивидуальной основе под нейтральным олимпийским флагом.

Помимо этого, спортивные чиновники придумали унизительные правила для российских спортсменов. В частности, им запрещено упоминать о своей принадлежности к России в сообщениях в социальных сетях. Российский флаг МОК разрешил вывешивать нашим атлетам исключительно в спальнях, и то с разрешения спортивных функционеров.