Сестра Ким Чен Ына собралась в Южную Корею

Ким Е Чжон, младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, приедет в Южную Корею в составе официальной делегации страны на Олимпийских играх, пишет газета "Известия". Всего в состав группы вошли 22 высокопоставленных лица Северной Кореи. Ким Е Чжон занимает пост заместителя начальника отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи.

