Российская фигуристка объявила бойкот Олимпиаде

Российская фигуристка Ксения Столбова не будет выступать на Олимпийских играх в Пхенчхане, даже если получит официальное приглашение. Об этом рассказала тренер спортсменки Нина Мозер.

По ее словам, Ксения Столбова и ее партнер Федор Климов не готовы выходить на старт после тех унижений, через которые им пришлось пройти. "Ксюша и Федор сразу сказали федерации, что, даже если в последний момент их допустят, они не поедут на Олимпиаду", – приводит слова Нины Мозер телеканал Russia Today.

Тренер отметила, что фигуристы все еще имеют шансы попасть на Игры: несмотря на то что МОК не прислал атлетам приглашение, сейчас вопрос о правомерности этого решения рассматривается в выездном отделении Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пхенчхане и Федеральном суде Швейцарии.

Напомним, ранее стало известно, что спортивный арбитраж надеется огласить свое решение по апелляциям российских спортсменов, чистых от допинга, но все равно не приглашенных на Олимпиаду, 8 февраля. Однако судьи заявили, что не могут точно сказать, сколько времени продлится заседание. Возможен вариант, что решение будет только в пятницу утром – перед самым открытием Олимпийских игр в Пхенчхане.

Самый важный пункт в заявлении CAS касается нынешней Олимпиады. Если апелляция россиян будет удовлетворена, это автоматически означает допуск к участию в Играх в Пхенчхане. Как сообщает корреспондент издания, это будет финал истории. Теоретически возможна подача заявления в трибунал со стороны МОК, но это маловероятно.

⚡⚡ Заявление CAS:



"Наша цель - закончить все до церемонии открытия. На наш взгляд, самое позднее время для принятия решения - полдень пятницы, но постараемся закончить быстрее. Сегодня были рассмотрены дела 32 спортсменов, а завтра будем рассматривать дела еще 15 человек" pic.twitter.com/hGezCggdqU — СЭ Олимпиада-2018 (@se_olympics) 7 февраля 2018 г.

Заседание выездного отделения (ad hoc) CAS началось в Пхенчхане во вторник. На нем рассматриваются апелляции 32 российских спортсменов, не получивших от Международного олимпийского комитета приглашение на Игры-2018. Они обратились не только в CAS, но и в Федеральный суд Швейцарии. В числе заявителей – Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Руслан Захаров, Денис Айрапетян, Артем Козлов (все – шорт-трек), Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен, Алексей Волков (все – биатлон), Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцов (все – конькобежный спорт), Сергей Устюгов, Глеб Ретивых (оба – лыжный спорт), Ксения Столбова, Иван Букин (оба – фигурное катание), Юлия Шокшуева, Дмитрий Попов, Роман Кошелев (все – бобслей), Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников (все – хоккей).