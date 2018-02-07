"Фарс и пощечина": немецкий биатлонист разочарован безнаказанностью России

Немецкий биатлонист Арнд Пайффер недоволен решением Спортивного арбитражного суда (CAS). Атлет боится, что россияне отнимут у него награды.

"Легков и Третьяков? Они могут стать олимпийскими чемпионами. Это фарс и пощечина. Меня очень беспокоит данная проблема. В прошлом они уже привлекали внимание к себе и в биатлоне. Нужно быть очень наивным, чтобы поверить, что на домашней Олимпиаде они ничего не делали, потому что на этом турнире работали их соотечественники", – приводит газета Frankfurter Allgemeinen Zeitung слова Пайффера.

Отметим, что не только иностранные атлеты недовольны оправдательным решением CAS. Как заявил старший тренер мужской сборной России по биатлону, четырехкратный олимпийский чемпион Рикко Гросс, решение арбитража еще больше все запутало.

"Теперь вообще никто не понимает, что происходит, и я не исключение. Остается просто наблюдать, как продолжают разворачиваться события, и по-возможности не растрачивать нервные клетки", – приводит слова Гросса "Р-Спорт".

Наставник наших биатлонистов считает, что мысли о противоборстве МОК и Спортивного арбитражного суда отвлекают олимпийцев от тренировок. "Я могу сколько угодно убеждать спортсменов в том, что они должны думать о тренировках и выступлениях, но при этом сам понимаю, что все эти мысли все равно крутятся у них в мозгах 24 часа в сутки. Профессиональный спорт устроен просто: если хочешь быть на пьедестале, ты должен стопроцентно концентрироваться на тренировочном процессе", – объясняет Рикко Гросс.

"А если рассуждать в целом, в результате всех этих разбирательств у меня всего два спортсмена, и Международный олимпийский комитет старается убедить нас в том, что это нормально", – резюмирует наставник биатлонистов.