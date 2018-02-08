Расписание Олимпиады в Пхенчхане

С 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане проходят XXIII зимние Олимпийские игры, на которых спортсмены из 92 стран мира разыграют 102 комплекта наград в 15 видах спорта. Россияне поборются за 82 комплекта наград.

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