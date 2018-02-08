В Южной Корее продолжили издевательства над спортсменами из России

Спортивный арбитражный суд (CAS) объявит окончательное решение по апелляциям российских спортсменов, не допущенных к Олимпиаде-2018, в течение суток. Участвовавшие в заседании россияне сообщили, что все прошло в позитивном ключе.

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