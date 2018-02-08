Канадцы извинились за отношение к россиянам на Олимпиаде

После того как на Западе развернулась информационная кампания против наших спортсменов, многие стали опасаться, что атлеты из других стран активно включатся в поливание грязью коллег. Пока россияне столкнулись лишь с одним случаем дискриминации, и им уже принесли извинения.

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