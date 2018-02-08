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Спорт

Канадцы извинились за отношение к россиянам на Олимпиаде

Фото: GLOBAL LOOK press/Tobias Hase
После того как на Западе развернулась информационная кампания против наших спортсменов, многие стали опасаться, что атлеты из других стран активно включатся в поливание грязью коллег. Пока россияне столкнулись лишь с одним случаем дискриминации, и им уже принесли извинения.

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Руководитель российской делегации на Играх в Пхенчхане, вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал об отношении иностранных команд к нашим атлетам. По его словам, опасения, что к российским спортсменам и тренерскому составу будут относиться с негативом, не подтвердились.

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"За все время был один неприятный инцидент с представителем Канады. Отнесся негативно к одному нашему тренеру. Деталей не скажу. Канадская сторона уже принесла извинения", – цитирует Позднякова "Спорт-экспресс". Более того – иностранные атлеты предложили россиянам поменяться формой после завершения Игр.

"Много времени согласовывали с МОК экипировку. Форма красивая и удобная", – подчеркнул вице-президент Олимпийского комитета России. Также Поздняков рассказал, что наша страна отказалась от составления медального плана, чтобы избежать провокаций.

"Ранее мы разрабатывали медальный план, но нечестные люди использовали наш медальный план против нас, когда говорили о списке "Дюшес". Сейчас медального плана нет, и конкретной задачи поэтому нет", – пояснил он.

Иностранные журналисты поинтересовались у Станислава Позднякова, кто лучший фехтовальщик – он или президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. "Посчитайте медали", – посоветовал пресс-секретарь Олимпийского комитета России Константин Выборнов.

Отметим, что Поздняков является четырехкратным чемпионом Игр: три раза он получал награду за командную саблю, один – за индивидуальную. У Баха – всего одна золотая медаль за командную рапиру.

Автор: Геннадий Куприянов8 февраля 2018, 10:06
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