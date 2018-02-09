МОК победил: CAS запретил оправданным россиянам ехать на Олимпиаду

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по апелляциям 47 российских спортсменов, не получивших приглашение на Олимпийские игры в Пхенчхане. Как сообщил генсек CAS Матье Риб, все иски представителей России были отклонены в полном объеме.

"Апелляции 32 российских спортсменов отклонены, – цитирует Риба "Спорт-экспресс". – И также отклонены апелляции 15 спортсменов и тренеров, поданные вчера".



CAS отказался считать отстранение россиян Международным олимпийским комитетом (МОК) санкцией, назвав его правомерным решением. "Арбитры CAS оценили процесс, созданный МОК для приглашения олимпийских спортсменов из России. Хотя Олимпийский комитет России временно отстранен, МОК дал возможность спортсменам выступать на особых условиях. Этот процесс был создан в интересах отдельных спортсменов и борьбы с допингом. Арбитры посчитали, что спортсмены не смогли продемонстрировать, что процесс выдачи приглашений был нарушен. Мы не обнаружили дискриминации или несправедливости", – добавил генсек суда.

Коротко от CAS: Олимпийские игры - это проект МОК и МОК, как организатор, решает кого звать на свою частную вечеринку. Дискриминации нет. — Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) 9 февраля 2018 г.

МОК поддержал решение CAS отклонить апелляции 47 россиян. "Мы приветствуем это решение, которое поддерживает борьбу с допингом и дает ясность всем спортсменам", – говорится в заявлении организации в Twitter.

Таким образом, за Россию не смогут выступить многие спортсмены, которые считались фаворитами в борьбе за медали. В их числе Виктор Ан, Антон Шипулин, Александр Третьяков, Сергей Устюгов и многие другие.