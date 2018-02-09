"Бах угрожал суду": россияне убиты окончательным вердиктом CAS

Российские спортсмены, отстраненные от участия в Олимпиаде-2018, прокомментировали решение Спортивного арбитражного суда (CAS). В частности, тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко заявил, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах фактически угрожал CAS перед решением об отклонении апелляций атлетов.

Демченко сообщил, что решение о дальнейших действиях будет принято после общения с адвокатами. По словам тренера, он сейчас не ассоциирует Баха с МОК.

"Ожидал ли я, что CAS примет такое решение? Пятьдесят на пятьдесят. Особенно после того, как Томас Бах в одной из своих последних речей оказывал давление на Спортивный арбитражный суд, вынесший до этого решение в пользу нас. Он же фактически угрожал суду, говоря, что распустит его, если тот еще раз примет положительное решение по россиянам", – цитирует Демченко ТАСС. "После таких наездов ждать от CAS положительного решения в нашу сторону было бы неправильно", – подчеркнул он.

Отстраненные спортсмены разочарованы решением суда по их апелляциям. Многие находятся в растерянности. "Я надеялась, что что CAS примет нашу сторону. Пока у меня нет понимания, что делать дальше, нужно посоветоваться с адвокатами", – прокомментировала ситуацию скелетонистка Елена Никитина. Она добавила: несмотря ни на что, со спортом расставаться не собирается и будет выступать, принося России медали.

Коротко от CAS: Олимпийские игры - это проект МОК и МОК, как организатор, решает кого звать на свою частную вечеринку. Дискриминации нет. — Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) 9 февраля 2018 г.

Конькобежка Анна Юракова заявила, что все равно будет смотреть соревнования и болеть за россиян. "Сейчас в планах – альтернативные соревнования, а потом посмотрим. Я буду смотреть завтра, как девчонки побегут 3000 метров, буду болеть за Наташу Воронину, Ангелину Голикову, Сергея Трофимова. Я не собираюсь в этом плане бойкотировать Олимпиаду", – приводит слова Юраковой "Р-Спорт".

Призер чемпионатов мира и Европы, скелетонистка Мария Орлова сказала, что после решения CAS отказать россиянам по апелляции опустошена эмоционально. "Печально. Надеялись до последнего выехать на Олимпиаду. Мы как раз вчера решали, покупали билеты", – поделилась Орлова.

Возмущенные действиями WADA и МОК российские болельщики устроили световое шоу перед штаб-квартирой WADA... pic.twitter.com/MsqpiGMXJo — Маша Кузнецова (@Capricorn1Maria) 8 февраля 2018 г.

В свою очередь член совета директоров Олимпийского комитета США (USOC), член МОК Анджела Руггиеро считает решение Спортивного арбитражного суда правильным. "Конечно, нет ничего хорошего в том, что эта ситуация настолько затянулась, до дня открытия Олимпиады. Но мы верим, что принятое решение справедливо и позволяет атлетам всего мира чувствовать себя в безопасности, комфортно. Теперь спортсмены могут концентрироваться только на соревнованиях", – заявила представитель МОК.

МОК: «Мы запрещаем российским спортсменам использовать всякую национальную символику и упоминать о своей национальности»

Сборная России по хоккею: pic.twitter.com/GushQleD0D — ��Anna�� (@annmya17) 7 февраля 2018 г.

Напомним, Спортивный арбитражный суд вынес решение по апелляциям 47 российских спортсменов, не получивших приглашение на Игры-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Как сообщил генсек CAS Матье Риб, все иски представителей России были отклонены в полном объеме.