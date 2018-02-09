Фигурист Коляда подвел сборную России

Россиянин Михаил Коляда дважды упал на лед во время выступления командных соревнований фигуристов на Играх-2018. Спортсмен стал восьмым в короткой программе.

Михаил получил от судей 74,36 балла. После провального выступления фигурист не стал останавливаться в микст-зоне для интервью.

Лучшим в короткой программе на старте командного турнира на Олимпиаде стал японец Сома Уно, набрав 103,25 балла. Второе место занял Алексей Быченко из Израиля - 88,49, замкнул тройку Патрик Чан​ из Канады – 81,66.

Примечательно, что во время выступления Коляды на трибунах появился российский флаг. На соревнования его принесла корейская пара, передает "Спорт-экспресс".

Российский флаг на трибунах на фигурном катании pic.twitter.com/r0xvK9P8RX — СЭ Олимпиада-2018 (@se_olympics) 9 февраля 2018 г.

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли первое место в короткой программе в соревнованиях спортивных пар в командном олимпийском турнире. За свой прокат они получили 80,92 балла, установив личный рекорд, сообщает ТАСС.

Второе место заняли канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд (76,57), третьими стали представители Германии Алена Савченко и Бруно Массо (75,36). После двух видов программы лидируют канадцы (17), американцы занимают второе место (14). Японцы и россияне делят четвертую строчку (по 13 баллов).

Миша Коляда дважды упал во время проката короткой программы. Очень жаль �� pic.twitter.com/sPsz7fXY7T — Sports.ru (@sportsru) 9 февраля 2018 г.

Стало известно, что на Играх не выступят олимпийские чемпионы в командном турнире, серебряные призеры Олимпиады-2014 и серебряные медалисты чемпионата мира россияне Ксения Столбова и Федор Климов. Причина в том, что Международный олимпийский комитет не выдал Столбовой приглашение.