Губерниев объяснил отказ от бойкота Олимпиады
Российская делегация надеялась на другое решение CAS – рассчитывали, что Спортивный арбитраж допустит к Играм хотя бы нескольких атлетов из числа ранее оправданных этим же судом. Однако судьи дрогнули под давлением Международного олимпийского комитета и приняли политизированное решение, считает Губерниев.
"Согласитесь, странно, что с точки зрения суда спортсмены оказались чистыми, а потом они не могут ехать на Олимпиаду, потому что не выполнили условия со стороны МОК. Это давление. МОК вообще заявил, что CAS будет расформирован. В результате антироссийская партия добилась своего, и Спортивный арбитраж дрогнул", – сказал комментатор.
По мнению Губерниева, после сообщений о том, что арбитраж готов удовлетворить иски россиян, давление на CAS усилилось. Судьи тоже люди, а партия войны сейчас сильна. И все же комментатора раздражает, когда подобные решения принимаются под предлогом заботы о "чистых" спортсменах.
Шапка с символикой игр !!! Единственный предмет с цветами российского флага , который может носить спортсмен , официальное лицо , и , конечно , журналист!!!! И уважение к России тут не при чем !!!!! Просто бабло побеждает все!!!!!Но, спасибо за это! Шапка продаётся в официальных магазинах , стоит около 950-ти рублей на наши деньги!!!! �������������������������������������������������������������������������������������������� Тем временем CAS постановил - Логинов , Старых , Кулижников , Юсков , Бородулина и Васильев уже точно не выступят в Корее!!! Эти спортсмены имеют разное допинговое прошлое , были наказаны , а сейчас их наказали снова!!!! Бывает , увы, двойное наказание , но не для всех!!! Херманн , Костнер , Сундбю , Пехштайн, Дель Боско и другие иностранцы могут выступать !!! Я про Джастина Гатлина вообще молчу, а он дважды допингист!!!! Если ты не из России , жри допинг , а потом выступай!!!! И дело в шляпе!!!!! ��������������������������������������������������������������������������☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️���������������������������������������������� #логинов #старых #кулижников #юсков #бородулина #васильев #гэтлин #джастингэтлин #мок #кас #двойныестандарты #олимпиада #корея #пхенчхан #зимниеолимпийскиеигры #допинг
Через издание "Спорт-экспресс" Губерниев обратился к болельщикам. "Очень важно, чтобы вы не объявляли бойкот этой Олимпиаде. Я не сомневаюсь, что рейтинги у Игр будут приличные. Но важно помнить, что вся наша делегация в Корее очень нуждается в поддержке со стороны болельщиков. Очень! И не сомневаюсь, что наша команда будет сражаться", - заявил тележурналист.
Прогнозов по поводу числа завоеванных медалей Губерниев делать не стал. Однако он уверен: команда выступит не хуже, чем на Играх 2010 года в Ванкувере, где россияне взяли три золота и пять серебряных наград.
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