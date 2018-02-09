Губерниев объяснил отказ от бойкота Олимпиады

Российская команда даже в сокращенном составе может выступить в Пхенчхане не хуже, чем в 2010 году в Ванкувере, уверен Дмитрий Губерниев. Известный комментатор призвал болельщиков не бойкотировать Олимпиаду – атлетам очень нужна поддержка.

Российская делегация надеялась на другое решение CAS – рассчитывали, что Спортивный арбитраж допустит к Играм хотя бы нескольких атлетов из числа ранее оправданных этим же судом. Однако судьи дрогнули под давлением Международного олимпийского комитета и приняли политизированное решение, считает Губерниев.

"Согласитесь, странно, что с точки зрения суда спортсмены оказались чистыми, а потом они не могут ехать на Олимпиаду, потому что не выполнили условия со стороны МОК. Это давление. МОК вообще заявил, что CAS будет расформирован. В результате антироссийская партия добилась своего, и Спортивный арбитраж дрогнул", – сказал комментатор.

По мнению Губерниева, после сообщений о том, что арбитраж готов удовлетворить иски россиян, давление на CAS усилилось. Судьи тоже люди, а партия войны сейчас сильна. И все же комментатора раздражает, когда подобные решения принимаются под предлогом заботы о "чистых" спортсменах.

Через издание "Спорт-экспресс" Губерниев обратился к болельщикам. "Очень важно, чтобы вы не объявляли бойкот этой Олимпиаде. Я не сомневаюсь, что рейтинги у Игр будут приличные. Но важно помнить, что вся наша делегация в Корее очень нуждается в поддержке со стороны болельщиков. Очень! И не сомневаюсь, что наша команда будет сражаться", - заявил тележурналист.

Прогнозов по поводу числа завоеванных медалей Губерниев делать не стал. Однако он уверен: команда выступит не хуже, чем на Играх 2010 года в Ванкувере, где россияне взяли три золота и пять серебряных наград.