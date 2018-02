"Надо убрать всех русских": как Запад встретил "казнь" 47 россиян

Судя по материалам зарубежных СМИ, западные спортсмены и чиновники испытали невероятную гордость и радость от решения Спортивного арбитражного суда (CAS), отклонившего апелляции российских спортсменов. Но даже после отстранения наших атлетов от участия в Играх-2018 Запад требует дальнейших санкций и исключения всей сборной.

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт дал понять, что решение CAS – маленький шаг на пути к победе над русскими. Один из главных активистов в борьбе с "государственной системой допинга в России" уверен, что наших спортсменов необходимо вновь лишить наград за Олимпиаду-2014 в Сочи.

"Решение CAS – лучик надежды в общем темном царстве допинга… И почему МОК так быстро принял решение вернуть сочинские медали? Как это объяснить? Это огромная трагедия для "чистых" спортсменов", - приводит слова Тайгерта "Чемпионат".

Спортивный юрист из США Стивен Хесс объяснил, почему решение CAS – "правильное". "У вас в принципе не может быть права требовать у МОК приглашения принять участие в Олимпийских играх. Дело в том, что у русских нет олимпийской команды. Несмотря на то что ранее суд постановил, что у МОК недостаточно доказательств для отстранения российских спортсменов, Олимпийский комитет России все равно дисквалифицирован", – заявил Хесс.

Американский скелетонист Джон Дэйли обрадовался решению CAS, но остался недоволен тем, что приходится иметь дело с подобными скандалами. "Я рад, но эта сага с русскими уже порядком надоела. Олимпийское движение в последние годы пошло ко всем чертям. Русским нельзя давать участвовать нигде", – заявил спортсмен.

Его коллега Кэти Юлендер, горячо любимая в России, отметила, что испытывает счастье от отстранения наших спортсменов. По мнению скелетонистки, это проложит дорогу "чистым" атлетам. Ее поддержал бобслеист Ник Каннингхэм.

Репортер ESPN Ти Джей Куинн очень боится, что нашим спортсменам вернут возможность пройти со своим флагом на церемонии закрытия зимних Игр-2018. "Теперь главным вопросом остается, разрешит ли МОК русским использовать свой флаг на церемонии закрытия. Кажется, что русские не выполнили ни одного критерия, чтобы сделать это возможным, но Томас Бах уже не раз прогибался перед русскими и давал им шанс сохранить лицо", – заявил Куинн.

Журналист крупнейшего портала Yahoo Sports Дэн Ветцел полагает, что участники сборной России по керлингу в миксте Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий являются шпионами правительства России. "Брызгалова похожа на героиню из фильма про Джеймса Бонда, а Крушельницкий – на героя из "Форсажа". А что, если они реально шпионы? Или русские просто троллят весь мир?" – рассуждает Ветцел.

Россиянам сейчас не до смеха – решение Спортивного арбитражного суда подобно казни. Однако и этого Западу мало. Журналист портала Inside the Games Лиам Морган высказал недоумение, почему МОК не исключил всю нашу сборную из числа участников Олимпиады-2018.

"Решение CAS подтверждает, что МОК вполне мог бы поступить по-другому с Россией. Вердикт таков, что МОК должен был убрать всех русских вообще и имел на то легальные основания", – заявил Морган.

Напомним, Спортивный арбитражный суд вынес решение по апелляциям 47 российских спортсменов, не получивших приглашение на Игры-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Как сообщил генсек CAS Матье Риб, все иски представителей России были отклонены в полном объеме.