Предатель Родченков шокировал новой внешностью

Американский телеканал показал человека, заверив, что это информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) и экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Утверждается, что он сделал пластическую операцию.

Судя по кадрам, Родченков сбрил усы, покрасил волосы и подкорректировал губы. Его преображение поистине шокирует, поскольку перемены действительно кардинальные. Мужчина заявил, что операция была сделана из соображений безопасности.

"Есть информация, что моя жизнь находится под угрозой", – отметил информатор Всемирного антидопингового агентства. Он добавил, что принял все меры по собственной защите. Пока доступен только анонс передачи, которая выйдет в эфир 11 февраля на телеканале CBS.

По данным СМИ, информатору сделали ряд пластических операций по изменению внешности в рамках программы защиты свидетелей в США. Именно поэтому он давал показания на заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) по видеоконференции, скрывая за экраном свое новое лицо.

Grigory Rodchenkov was once the mind behind Russia's elaborate doping program that helped them cheat in the Olympics. Now he's talking about it, and he fears for his life. https://t.co/1jkGPy8C6J pic.twitter.com/y9r6oJM4GG — 60 Minutes (@60Minutes) 8 февраля 2018 г.

Напомним, что бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории бежал из России в 2015 году и стал одним из главных информаторов WADA, которое расследовало случаи употребления допинга в российском спорте. В 2016 году Родченков рассказал New York Times о якобы государственной допинговой программе, что послужило причиной самых масштабных санкций в истории олимпийского движения. Российские власти неоднократно опровергали утверждения Григория Родченкова.