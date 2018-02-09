Лучшие дома моды состязались за право одевать спортсменов. Многие до сих пор работали только с артистами.

Южная Корея принимает Олимпиаду второй раз. В 1988 году в Сеуле проходили летние Игры, а в 2017-м небольшой уезд Пхенчхан проводит зимние. Интересно, что готовиться к ним страна начала задолго до того, как была выбрана хозяйкой, но в 2010-м предпочтение отдали Ванкуверу, а в 2014-м – Сочи. Стадион в Пхенчхане на 35 тысяч зрителей за два с лишним миллиарда долларов построили только ради того, чтобы провести на нем церемонии открытия и закрытия. После Игр тут, как говорят, будет музей.

Билеты сюда стоят от 198 до 1 347 долларов. А цены на соревнования варьируются от 19 до 820 долларов. Самые дорогие билеты традиционно – на финальный матч по хоккею: от 229 до 689 евро, а также на соревнования по фигурному катанию: от 140 до 780 долларов. Для сравнения: в Сочи самые дорогие билеты на хоккей стоили 34 тысячи рублей, а на показательные выступления в фигурном катании – 23 тысячи.

В нынешней Олимпиаде участвует 92 страны, причем шесть, среди которых Косово, Эквадор, Малайзия, приглашены впервые. И каждая держава бросила на подготовку лучшие силы. Например, костюмы для сборной США создал король американской моды Ральф Лорен. Французов одел модный бренд, основанный теннисистом Рене Лакостом. Спортсменам из ФРГ досталась форма, выполненная брендом Adidas. Австралийцев одел гламурный кутюрье Алекс Перри – любимец модели Линды Евангелисты. Именно в его платьях щеголяли участницы всех сезонов телешоу "Красота по-американски". Таким образом, открытие Олимпиады в Пхенчхане превратилось в гламурное дефиле.