Российских спортсменов обыскали перед церемонией открытия Олимпиады

Особое внимание уделили ногтям. Не дай бог, там был бы триколор.

На церемонии открытия XXIII Олимпийских игр сборная атлетов из России появилась на стадионе под номером 55. Элегантные серые пальто, белые шарфы и отсутствие символики России (герба и триколора) – таково требование МОК. На Играх представителям делегации нашей страны категорически запрещено использовать на экипировке товарный знак Team Russia, а на форме олимпийцев могут присутствовать один или два цвета национального флага, которые при этом не должны складываться в флаг страны в дизайне формы.

Интересно, что лишенный двух золотых медалей за Сочи бобслеист Алексей Воевода, ныне депутат Госдумы, предлагал украсить экипировку георгиевской лентой, которая используется как элемент боевых знамен гвардейских частей Вооруженных сил России. Обсуждался и еще один вариант: выступить под флагом СССР, а на церемониях награждения использовать гимн этой несуществующей с 1991 года страны.

Зато приехавшие в Корею болельщики из России вооружились по полной – везли флаги, шарфы с триколором, шапки в цветах флага. Но говорят, что на входе перед стадионом их тщательно досматривали, чтобы, не дай бог, на трибуне не мелькнул символ России.

Особенно тщательно обыскали российских спортсменов перед их выходом на стадион – боялись, что кто-то тайно пронесет какой-то символ России и достанет его во время парада участников. Особое внимание было уделено ногтям – чтобы они не были покрашены в бело-сине-красные цвета. На этот случай, как говорят, у волонтеров были растворители лака, чтобы быстро вернуть сборной атлетов из России "нейтральность".