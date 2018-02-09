Горячий красавец-атлет обнажился во время открытия Олимпиады

Знаменосец Королевства Тонга снова произвел фурор. Он переквалифицировался из мастера по тхэквондо в лыжники.

Любители спорта с особенным нетерпением ждали появления на параде команд во время церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане немногочисленной сборной Королевства Тонга. Свою единственную награду – серебряную медаль – спортсмены этой крошечной африканской страны завоевали в 1996 году. И об этом сегодня мало кто помнит. Зато появление покрытого маслом красавца-знаменосца Питы Николаса Тауфатофуа снова стало сенсацией. Он опять обнажился!

Впервые Пита участвовал в Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, когда негласно получил приз зрительских симпатий. Там он произвел фурор, выйдя на стадион "Маракана" в национальной юбке таовала и с голым торсом, обмазанным кокосовым маслом. В таком же виде Тауфатофуа появился на закрытии Игр. Хотя в рамках спортивной программы тонганец выступил неудачно – в первом раунде турнира по тхэквондо в весовой категории свыше 80 килограммов он разгромно проиграл.

Публикация от Pita Taufatofua (Pita T) (@pita_tofua) Фев 4, 2018 в 4:36 PST

После участия в летних Играх Тауфатофуа решил попасть на зимнюю Олимпиаду, остановившись на лыжных гонках. В 2017 году на мировом первенстве в Лахти он участвовал в спринтерской гонке, где в квалификации показал 153-й результат. Но все равно попал на Олимпиаду. Причем Пита Тауфатофуа стал вторым участником зимней Олимпиады от Королевства Тонга после саночника Бруно Банани, выступавшего в Сочи.

Публикация от Pita Taufatofua (Pita T) (@pita_tofua) Дек 27, 2017 в 1:07 PST

Пите 34 года, в прошлом он работал моделью. У него 131 тысяча подписчиков в социальной сети Instagram. Причем большинство добавились именно после Игр 2016 года. Сейчас Тауфатофуа снова может рассчитывать на повышенное внимание к себе.