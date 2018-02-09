Нину Мозер впервые в жизни довели до слез на Олимпиаде
Наставницу атлетов тронуло, что триколоры держали корейцы. "У меня впервые в жизни такая эмоция была – я заплакала. Когда вышла и увидела, что на трибунах происходит, мне стало обидно… Это меня очень сильно стукнуло", – приводит слова Мозер газета "Спорт Экспресс". При этом тренер рассказала, что сами фигуристы не были тронуты отечественными флагами.
"Ребята ничего не говорили, они думали о своих выступлениях. Они так себя накрутили перед стартом, что пришлось их немного останавливать, желание выиграть было слишком велико", – рассказала Мозер. Надо отметить, что надежды наших спортсменов оправдались. Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали лучший результат в короткой программе на выступлении в командном турнире Олимпиады.
На произвольном этапе их заменит пара Натальи Забияко и Александра Энберта. Нина Мозер призналась, что первоначально планировалось выступление Ксении Столбовой и Федора Климова, однако фигуристка не получила приглашения на Игры в Пхенчхан от Международного олимпийского комитета.
Нина Мозер рассказала, что это решение спортивных функционеров нарушило ее планы: тренер возлагала на Столбову большие надежды. "К большому сожалению, мои планы нарушены, потому что Ксения в произвольной была бы незаменима", – заявила Мозер.
Напомним, 8 февраля прошел первый этап командных соревнований по фигурному катанию. Благодаря выдающимся результатам Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, россияне оказались на четвертом месте турнирной таблицы. Пока лидируют канадцы: разрыв между нашими атлетами и первым местом – 4 балла.
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