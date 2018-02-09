Провокацию против России на Олимпиаде заглушили музыкой

Олимпиада в Пхенчхане, ставшая самой скандальной в истории еще до старта соревнований, наконец-то открылась. По главной арене Игр во время церемонии прошли сборные 92 стран, в том числе атлеты из России, которые выступают в нейтральном статусе. Кому-то на трибунах присутствие наших спортсменов не понравилось, и их попытались освистать.





Российские олимпийцы появились на стадионе под номером 55, между Австрией и Узбекистаном. Спортсмены вышли в элегантных серых пальто и белых шарфах. Диктор ожидаемо произнес: "Олимпийские атлеты из России". Национального флага на церемонии, понятное дело, не наблюдалось.

"Внимание к нам было приковано ровно 40 секунд. Да, кто-то пытался свистеть", – пишет издание "Советский спорт". Но даже если так, то освистывание, которое вполне могло быть сознательной провокацией наших "доброжелателей", все равно почти никто не услышал: любые крики, ревы и прочие издаваемые зрителями звуки заглушала громкая музыка.





По словам очевидцев, наблюдавших церемонию открытия, людей больше волновал жуткий холод на стадионе и отсутствие интернета. Далеко не все оказались в восторге и от самого мероприятия, которое выглядело довольно тускло и уныло по сравнению с грандиозным шоу, продемонстрированным в 2014 году на олимпийском стадионе "Фишт" в Сочи.

Наши спортсмены выступают на Олимпиаде в Пхенчхане в нейтральном статусе. Международный олимпийский комитет (МОК) запретил им использовать любую официальную символику на соревнованиях. Касается это правило прежде всего экипировки: на одежде не должно быть никаких указаний на национальную принадлежность, в том числе символики, цветов государственного флага.





Однако за пару дней до начала Игр выяснилось, что единственный предмет гардероба, на который не распространяется запрет, – шапочки. Спортсмены могут носить головные уборы в цветах российского флага, но с одним условием: они должны быть куплены в официальном магазине с лицензионной продукцией Олимпиады. Стоит такая шапочка недешево – 18 тысяч вон (тысячу рублей).

Получается, что функционеры Международного олимпийского комитета цинично решили нажиться на горе наших спортсменов. Российская символика на Играх официально запрещена, но МОК как бы говорит: если хотите показать, что вы из России, то будьте добры, приготовьте кругленькую сумму. Ничего личного, просто бизнес.

Зимние Олимпийские игры в Южной Корее продлятся до 25 февраля 2018 года. На них разыграют 102 комплекта наград в семи видах спорта и 15 дисциплинах – биатлоне, лыжных гонках, хоккее на льду, санках, бобслее, керлинге и коньках.

