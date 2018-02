Это фиаско, братан: Родченкову огласили приговор

По словам пластического хирурга Андрея Искорнева, все изменения лица бывшего главы Российского антидопингового агентства легко читаются, и специалистам не составит труда вскрыть нелепую маскировку Родченкова. "Можно отметить, что два лица, представленных на фотографиях, очень похожи – по расположению глаз, по пропорциям верхней, средней и нижней трети лица. Просто немного скорректированы контуры нижней трети. Но следы пластической операции всегда можно заметить. Выполнить операцию, чтобы на освидетельствовании она была не раскрыта, нельзя. Всегда какие-то рубцы есть, просто надо знать, где искать", – заявил Андрей Искорнев в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Пластический хирург также предположил, какие именно операции перенес Родченков. По словам специалиста, информатор не стал кардинально менять внешность – главным бросающимся в глаза отличием стала новая форма подбородка и губ. Кроме того, Родченков поменял форму носа, отчего пропали носогубные складки, что вкупе с надутыми губами делает его похожим на модную Instagram-модель, находящуюся на содержании у богатого папочки.

Андрей Искорнев рассказал, что обе операции не являются серьезными: чтобы поменять форму подбородка, врачи просто делают разрез во рту пациента. Что же касается изменения формы губ, то тут все еще проще – большое количество современных гелей обеспечивает доступность "модернизации" этой части лица.

Grigory Rodchenkov was once the mind behind Russia's elaborate doping program that helped them cheat in the Olympics. Now he's talking about it, and he fears for his life. https://t.co/1jkGPy8C6J pic.twitter.com/y9r6oJM4GG