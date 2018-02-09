На открытии Олимпиады появился российский флаг

Российский триколор все-таки появился на открытии Олимпиады в Пхенчхане. По нелепой ошибке наш флаг показали во время прохождения сборной Франции.

Во время телевизионной трансляции торжественного открытия Олимпиады по корейскому телевидению на экране на несколько секунд появился российский флаг. Произошло это во время выхода на стадион олимпийской сборной Франции. В ее флаге те же три цвета – белый, синий и красный. В тот момент, когда на дорожку вышла наша сборная, как и положено, был показан флаг МОК.

Не исключено, что это была не ошибка. Таким необычным образом сотрудники южнокорейского телевидения поддержали россиян на Олимпиаде. К тому же некоторые наблюдатели отмечают, что отношения именно российских и французских спортсменов крайне непростые. Вспомнить хотя бы конфликт биатлонистов Антона Шипулина и Мартена Фуркада.

Тем временем наблюдатели отмечают, что церемония открытия Зимней Олимпиады-2018 уступает аналогичному действу в 2014 году. Масштабные торжества в Сочи убедили весь мир в том, что Россия может организовать Игры на высшем уровне.

Корейское телевидение во время трансляции открытия Олимпиады вместо французского флага показали флаг России#Olympicshttps://t.co/NypYLLlfCj pic.twitter.com/g91g21xFBe — Актуальная Россия (@RussiaActually) 9 февраля 2018 г.

Сейчас же, российские спортсмены были вынуждены участвовать в церемонии открытии в нейтральном статусе. Кому-то на трибунах стадиона в Пхенчхане присутствие наших атлетов не понравилось, и их попытались освистать. Наши спортсмены на провокации не реагировали – они шли с улыбками и махали публике.

По словам очевидцев, наблюдавших церемонию открытия, людей больше волновал жуткий холод на стадионе и отсутствие интернета.

Зимние Олимпийские игры в Южной Корее продлятся до 25 февраля 2018 года. На них разыграют 102 комплекта наград в семи видах спорта и 15 дисциплинах – биатлоне, лыжных гонках, хоккее на льду, санках, бобслее, керлинге и коньках.