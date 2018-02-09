За кого болеть 10 февраля на Олимпиаде

10 февраля атлеты поборются за пять комплектов медалей Олимпиады. Россияне имеют шансы заполучить некоторые награды.

Одна из самых вероятных побед ждет нас в конькобежном спорте: несмотря на недопуск до Игр Дениса Юскова, Павла Кулижникова и Александра Румянцева, стайер из Нижнего Новгорода Наталья Воронина имеет все шансы заполучить бронзу. Соревнования будут проходит на ее любимой дистанции – три тысячи метров. Ранее в этой дисицплине Воронина выигрывала этапы Кубка мира, поэтому надежда на медаль есть.

Также 10 числа стартуют соревнования по биатлону, и тут у наших почти нет шансов заполучить медаль. В сборной россиян остались только Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева: в этом сезоне обе не радовали болельщиков не то что победами, а даже попаданием в первую десятку. Кайшева занимала 75-е и 87-е места. У Акимовой все чуть лучше, но наедятся все равно не на что: Татьяна всего один раз финишировала в числе первой десятки.

Намного перспективнее для нас сейчас керлинг: там Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий одержали уже три победы подряд и делят первое-четвертое места с Норвегией, Канадой и Швейцарией. 10 февраля будет решаться вопрос о выходе в полуфинал, и у россиян есть реальные шансы не только пройти в следующий этап соревнований, но и выиграть золото. По оценкам букмекеров, наш главный конкурент – Канада.

Еще одно перспективное направление для россиян – шорт-трек. Не смотря на то, что в нашей сборной остался только один сильный спортсмен, он может навязать борьбу и составить конкуренцию практически кому угодно. Это олимпийский чемпион Сочи-2014 Семен Елистратов. На недавнем чемпионате Европы он взял серебро, так что шансы если не на победу, то на медаль точно есть.

В санном спорте Россию будут представлять два сильных чемпиона: Роман Репилов, обладатель Кубка мира и Семен Павличенко – победитель этапов того же турнира. Однако, оппозиция тоже сильная: триумфатор Сочи немец Лох, австриец Киндль и итальянец Фишналлер. Завоевать золото будет сложно, но медали других достоинств россиянам точно по зубам.

Кроме того, хоккейная сборная атлетов из России проведет контрольный матч против хозяев Олимпиады – корейцев. В зачет эта игра не пойдет, но может стать для наших хоккеистов не только хорошей игровой тренировкой, но и первой возможностью примерить новую форму, лишенную национальной символики.







