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Спорт

Дважды упавший Коляда причинил боль Тарасовой

Михаил Коляда. Фото: GLOBAL LOOK press/Petr Sznapka
Татьяна Тарасова раскритиковала Михаила Коляду. Заслуженный тренер считает, что у фигуриста нет чемпионского характера. 

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"Получилось, что откатал без трех элементов. На это тяжело даже смотреть. Он не боролся, не катался. Он так всегда делает, он никогда не борется. У него большой прыжок, он очень легкий, и фигуристы, у которых есть такой шикарный прыжок, обычно не борются. Или идеально, или никак. Но здесь соревнования и говорить что-либо бесполезно", – приводит слова Татьяны Тарасовой РБК.

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Сюжеты Олимпиада-2018

Татьяна Анатольевна Тарасова

Татьяна Анатольевна Тарасова Тренер по фигурному катанию

Тренер считает, что все ошибки Коляды, которые привели к фиаско на Олимпиаде, связаны именно с характером спортсмена. Поэтому, заявила Тарасова, Федерации фигурного катания России стоило отправить на Олимпийские игры в Пхенчхане Сергея Воронова. Уже возрастной спортсмен вылетел из сборной после одной обидной ошибки, однако показывает стабильно высокий результат. Так, в этом соревновательном сезоне фигурист выиграл один из этапов серии Гран-при.

"Даже неловко, но хочется вспомнить Сережу Воронова, который бы так просто не отдал. Когда ты всю жизнь горел и горишь, хочешь закончить по-человечески… У него большой опыт. Получается, он один раз споткнулся и вылетел из сборной", – сокрушалась Тарасова.  

Отметим, что Воронов потерял свое место в сборной после неудачного выступления на чемпионате России. Там спортсмен занял четвертое место, пропустив вперед вице-чемпиона страны Дмитрия Алиева, который в итоге и поехал в Пхенчхан.

Напомним, Михаил Коляда дважды упал на лед во время выступления командных соревнований фигуристов на Играх-2018. Спортсмен стал восьмым в короткой программе. Своим неудачным прокатом он сильно осложнил россиянам борьбу за призовые места. Михаил получил от судей 74,36 балла. После провального выступления фигурист не стал останавливаться в микст-зоне для интервью.

Автор: Михаил Войцеховский9 февраля 2018, 20:29
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Кто будет бороться за медали для России на Олимпиаде

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