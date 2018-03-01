Пловчиха Ефимова назвала свой арест в США провокацией

Пятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова назвала сообщения о своем аресте в США провокацией. Спортсменка находится на сборах и готовится к соревнованиям.

Задержание полицией было, но это давняя история, которую зачем-то растиражировали СМИ. Сейчас у чемпионки все хорошо.

"Готовлюсь к соревнованиям – в четверг начинаю выступать. В СМИ пишут громкие заголовки, не проверяя информацию. Не поддавайтесь на провокации", – заявила Юлия журналистам.

Ранее появилась информация о том, что Ефимова была арестована в Лос-Анджелесе. Сообщения подтвердили в полиции американского города, отметив, что инцидент имел место в конце прошлого года.

"Могу подтвердить, что 30 декабря 2017 года полицейский департамент Редондо-Бич (штат Калифорния) задержал женщину по имени Юлия Ефимова", – заявил сотрудник правоохранительного департамента. Офицер добавил, что спортсменка была отпущена под залог в размере пяти тысяч долларов.

Всероссийская федерация плавания об инциденте не знали. "Нам ничего не известно о задержании Ефимовой. За юридической или какой-то другой помощью она к нам не обращалась", – приводит RT заявление пресс-службы организации.

Публикация от Yuliya Efimova (@pryanya93) Июл 29, 2017 в 12:29 PDT

Ранее пресса проинформировала о том, что проживающая в Калифорнии спортсменка стала участницей дорожно-транспортного происшествия. Однако представители пловчихи назвали подобного рода сообщения ложью и заявили, что Ефимова находится на сборах.

Журналисты выяснили, что российская спортсменка все же побывала в полиции Лос-Анджелеса. В карточке шерифа уточняется, что Юлию Ефимову задержали 30 декабря в 00:38 по местному времени за "легкий проступок". В 06:30 гражданка России была выпущена на свободу под залог.