Олимпийским чемпионам не вручили обещанные автомобили

Обладателям золотых медалей Игр-2018 в Пхенчхане вместо заявленных BMW X6 подарили другие модели BMW. Об этом рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Спортсменам-призерам Олимпиады-2018 подарили только BMW X4 и X5. BMW X6 не было среди наградных машин. Горшков присутствовал на прошедшей 28 февраля церемонии вручения ключей от автомобилей.

BMW X6 должны были получить золотые медалисты – фигуристка Алина Загитова и мужская хоккейная сборная, X5 – серебряные медалисты, X4 – бронзовые. Загитова подтвердила, что ей достался BMW X5. Фигуристка Евгения Медведева, серебряная медалистка, заявила, что ей вручили BMW X4, передает "Интерфакс".

Алина Загитова планирует через три года сдать на права и сесть за руль подаренного ей автомобиля. "Я ее отдам родителям, потому что они тоже это заслужили, готовили меня вместе с тренерами к Олимпийским играм, но через три года, я думаю, что сдам на права и сяду сама за эту машину", – цитирует чемпионку РИА Новости. Пока 15-летняя Алина ездит в качестве пассажира. Фигуристка призналась, что для нее такой подарок – радостное событие.

Получив орден от президента и машину от премьера, Загитова выступила с произвольной программой на парковке РИА Новости. В раскатке помог папа pic.twitter.com/iKunsRyf3l — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 1 марта 2018 г.

Отметим, Life.ru писал, что чемпионы Игр-2018 получат BMW X6, серебряные призеры – BMW X5, а бронзовые – BMW X4. Напомним, на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане российские спортсмены завоевали в общей сложности 17 медалей, из которых две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых.

Традиция дарить олимпийцам машины зародилась еще в 2006 году. Ранее призерам Олимпийских игр в Рио также вручали автомобили: за золотые медали полагался BMW X6, за серебряные – модель Х4, за бронзовые – Х3. А медалистам Игр-2014 в Сочи подарили внедорожники Mercedes моделей GL, ML и GLK.