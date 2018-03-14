Жена боксера Чудинова откровенно рассказала о побоях

Супруга российского боксара, бывшого временного чемпиона мира по версии WBA Дмитрия Чудинова Галина прокомментировала новость о том, что муж ее нокаутировал. Информация основывалась на криминальной сводке.

В новости говорилось о том, что российский боксер якобы избил свою жену. Вскоре после выхода этого известия в СМИ супруга прокомментировала это по телефону.

Галина Чудинова заявила, что все написанное – полный нонсенс, никто ее не избивал. Девушка пояснила, что скандал между с мужем у них действительно был, но это были обычные семейные разборки. Она добавила, что возможно, они были слишком громкими, но без рукоприкладства, сообщает радиопортал Оka.fm.

Казус можно объяснить тем, что в сводке дежурного фиксируются дословные показания заявителя, в данном случае – соседки Чудиновых. Видимо, женщина услышала крики и подумала, что в соседней квартире дерутся. В полицию женщина обратилась в 22.15.

Ранее сам Дмитрий Чудинов рассказывал, что они с супругой более десяти лет находятся в браке, однако он не успел сделать подарок жене по случаю годовщины, поскольку у него был важный бой, а также болезнь.

Он отметил, что собирается реабилитироваться 8 марта. "Жена у нас в семье выполняет 99% работы, я очень благодарен ей за все, особенно за воспитание детей. Я в этом плане полагаюсь на нее. Сам ругаться не умею, разве что поворчать. Я достаточно лояльный", – говорит боксер.