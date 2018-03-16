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Спорт

Ирина Роднина подверглась травле за переезд в США

Ирина Роднина. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Знаменитая фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина рассказала о серьезной критике, с которой столкнулась после своего переезда в Соединенные Штаты. Спортсменка заявила, что не сделала ничего такого, за что ее можно было считать предательницей. 
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По словам Ирины Константиновны, на постоянное место жительства в США она уехала из-за безработицы в России конца 80-х – начала 90-х. В Штатах же Родниной предложили работу тренера в Международном центре фигурного катания в Лейк-Эрроухеде, недалеко от Лос-Анджелеса. Спортсменка приняла выгодное предложение.

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Из-за переезда прославленная фигуристка столкнулась с настоящей травлей. Ирину Роднину называли "предательницей родины", хотя сама она считает это полной нелепостью. По словам спортсменки, она ничего ни у кого не украла, не была мошенницей и никого не предавала, а просто выбрала путь, который считала правильным. К тому же знаменитость регулярно прилетала в Москву и никогда не сказала ничего плохого о своей родине.

"Получить там опыт и приехать сюда – больший кайф. У нас стоит задача, чтобы страна не была закрытой и проходила интеграция в мировое пространство. А мне в спину кричат: "Ты то там, то тут!" Слушайте, мои дети учились и жили в Америке не на государственные деньги", – цитирует Роднину StarHit.ru.

Фигуристка напомнила, что наши соотечественники склонны критиковать всех, кто выбирает похожий путь, хоть для этого и нет серьезных поводов. Она привела пример с Олимпиадой-2018. "Вот наши спортсмены решили ехать на Олимпийские игры, так у нас часть людей кричала, что они предатели, не патриоты. А что теперь? Все в восторге! Хвалим победителей да рассказываем: "Как здорово, что они поехали!" – поделилась мнением Ирина Константиновна.

Несмотря на шквал негативных отзывов, фигуристка не держит обиды на критиков. "Мы должны многому учиться. Надо признать, что где-то мы еще в начале, где-то – уже обогнали (другие страны. – Прим. ред.), а где-то – в середине пути. Поэтому так нельзя четко говорить: "Закрыть, никого не пускать и осуждать!" Я бы этого не делала. Таким поступком можно надломить. Например, если молодой человек не видит здесь, в России, своего пути – это плохо. Значит, мы должны что-то менять в стране, чтобы у подрастающего поколения такие мысли не возникали", – подчеркнула Роднина.

Ранее фигуристка рассказывала, что самым тяжелым периодом в жизни за границей стала личная трагедия: развод с продюсером Леонидом Миньковским, споры из-за того, с кем останется дочь Алена. "Была договоренность о раздельном проживании, и все вопросы касались в основном ребенка. Общение с дочерью было расписано по суду на десять лет вперед: четные года, нечетные года, его дни рождения, мои, где встречаемся, что каждый проделывает середину дороги, что какую-то часть пути я могу пройти с ребенком без его согласия, а на какие-то территории входить не могу…" – вспоминала спортсменка.

Отметим, с 2007 года Роднина является депутатом Госдумы. Награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней в дополнение к спортивным медалям. 

Автор: Валерия Нарская16 марта 2018, 15:40
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