Самая красивая теннисистка и чемпион мира стали родителями

Первая ракетка мира Ана Иванович и футболист Бастиан Швайнштайгер стали родителями. Спортсменка поделилась радостью в своем Instagram.

У пары родился сын, ему уже дали имя – Лука. "Добро пожаловать в мир, наш маленький мальчик. Слова не могут описать радости и счастья, которые мы чувствуем в наших сердцах!" – написала Иванович в своем микроблоге. О том, что супруги впервые станут мамой и папой, СМИ пишут с начала сентября. Немецкое издание Bunte со ссылкой на собственных инсайдеров уже тогда утверждало, что Ана находится в интересном положении, сообщает Life.ru.

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Публикация от Ana Ivanovic (@anaivanovic) 18 Мар 2018 в 5:01 PDT

Слухи спровоцировал один из снимков знаменитости, она разместила его в одной из соцсетей. На фото девушка – в шелковом платье-сорочке, которое облегало фигуру спортсменки и не оставляло сомнений в том, что под ним скрывается округлившийся живот. Однако официального подтверждения от самих Аны и Бастиана не было до этого момента.

Публикация от Ana Ivanovic (@anaivanovic) 18 Окт 2017 в 5:01 PDT

Напомним, чемпион мира по футболу Бастиан Швайнштайгер и Ана Иванович вместе с 2014 года. О том, что влюбленные решили пожениться, стало известно в феврале 2016-го. Их свадьба состоялась 12 июля прошлого года в Венеции.

После регистрации брака пара отправилась на водную прогулку на гондолах. На самое главное торжество влюбленных были приглашены экс-президент "Баварии" Ули Хенесс, футболист сборной Германии Томас Мюллер и главный тренер команды Йоахим Лев.