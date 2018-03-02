Медведева обставила школьницу Загитову из-за трагедии

Наибольшее восхищение у россиян во время Олимпиады-2018 вызвала фигуристка Евгения Медведева. Ей симпатизируют больше, чем обладательнице золотой медали Игр в Пхенчхане Алине Загитовой.

Болельщиков, переживавших за российских спортсменов во время Олимпиады, опросил Всероссийский центр изучения общественного мнения. В итоге 37% голосов респондентов набрала Евгения Медведева – серебряный призер Игр. Она обошла даже хоккеистов, победивших в финале сборную Германии – "Красной машине" отдали голоса 33% россиян.

Выступлением фигуристки Алины Загитовой, ставшей в Пхенчхане чемпионкой, восхитились 27% опрошенных, 8% понравилось выступление лыжника Александра Большунова, завоевавшего три серебра и одну бронзу, сообщает сайт ВЦИОМ.

Россияне больше симпатизируют серебряному призеру, чем чемпиону в женском одиночном катании. Объясняется это просто. Во-первых, в произвольной программе Медведева и Загитова были равны и даже получили одинаковое количество баллов. Во-вторых, поклонникам известно, как тяжело далась Евгении олимпийская медаль.

Загитова и Медведева поздравили страну с 23 февраля!!! pic.twitter.com/kRlfgTDXuF — Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 23 февраля 2018 г.

Как писали Dni.Ru, предолимпийский год у Жени выдался необычайно сложным. 18-летняя фигуристка получила травму голеностопа. После Гран-при Японии, который россиянка уже провела с повреждением, Медведева не выходила на лед два месяца. Травма в олимпийский сезон – худшее, что может случиться со спортсменом.

Восстановилась Медведева к чемпионату Европы. Однако на первенстве континента, прошедшем в Москве, впервые за три сезона не была фавориткой и потерпела поражение. К Играм в Пхенчхане Медведева набрала лучшую форму, но ей не хватило одного балла, потерянного в короткой программе.