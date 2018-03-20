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Спорт

Тренер Чайковская недовольна победой Загитовой на Олимпиаде

Алина Загитова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anke Waelischmiller
Российский тренер по фигурному катанию Елена Чайковская резко выразила свое недовольство существующей системой оценки выступлений. Она убеждена, что былые экспрессия, пластика и артистизм спортсменов сменились оголтелой погоней за количеством прыжков на льду.   
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В своем недавнем интервью заслуженный тренер России Елена Чайковская раскритиковала направление, в котором развивается фигурное катание. Речь зашла в том числе и о танцевальных парах. По словам наставницы, танцы на льду – это не только про технику и сложность исполнения оборотов, но и то, как спортсмен преподносит свое выступление, чувствует ли он музыку и способен ли "создать свое лицо".

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Тренер убеждена, что среди мужской половины фигуристов множество выдающихся имен, которые могли бы занять пьедестал, однако "их время еще не пришло", сообщает портал Sports.ru. Также Чайковская выразила надежду, что нынешняя система оценки выступлений претерпит изменения, а также будет установлен барьер на технические аспекты перформанса на льду. "Барьер будет регулироваться количеством прыжков, иначе мы загубим фигурное катание, можно будет даже музыку не включать – пусть прыгают и все", – заявила тренер.

Среди юных дарований Чайковская выделила Евгению Медведеву, отметив, что та прежде всего переживает свой образ, гнет свою линию, не зацикливаясь на прыжках. Что касается выступлений Алины Загитовой, то, по мнению тренера, они блистательны с технической стороны, поэтому в танцах необходимо давать два вида медалей — исходя из разных критериев.

Напомним, Елена Чайковская является выдающимся тренером по фигурному катанию и танцам на льду, а также  создателем уникальных ледовых шоу и программ. Среди ее воспитанников – неоднократные чемпионы Олимпиад, победители и призеры чемпионатов мира и Европы: Людмила Пахомова и Александр Горшков, Владимир Ковалев, Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов, Владимир Ковалев, Мария Бутырская и Владимир Котин.

Автор: Михаил Вштанов20 марта 2018, 14:38

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