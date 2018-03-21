У легендарного российского хоккеиста перед смертью отказали ноги

Появились подробности смерти легендарного хоккеиста, чемпиона мира и Европы Юрия Шаталова. Оказалось, он покончил с собой.

Юрий Шаталов в последнее время мучился от тяжелого хронического заболевания. Длительное лечение не дало результатов – у экс-спортсмена отказали ноги. "Прощальной записки Юрий Григорьевич не оставил", – говорится в сообщении Telegram-канала Mash. В Следственном комитете пока не дают комментариев.

Информация о гибели чемпиона появились в СМИ 20 марта. Прославленному хоккеисту было 72 года. По завершении карьеры игрока Шаталов работал тренером и выступал за ветеранский клуб "Легенды хоккея". На официальном сайте представители организации выразили соболезнования его родным и близким.

Воспитанник омского хоккея Юрий Шаталов начал выступать за команду мастеров "Спартак" (Омск) в 16 лет. Играл в клубе вместе с Виктором Блиновым. В 28 лет начал выступать за сборную СССР.

За свою спортивную карьеру Шаталов смог достичь многого. Несколько раз становился чемпионом мира, участвовал в суперсерии против Канады 1972 года и серии-1974. Выступал за ЦСКА и "Крылья Советов", провел в чемпионатах СССР 441 матч, забив 32 шайбы. Шаталов является двукратным чемпионом страны, трижды завоевывал Кубок СССР и единожды становился чемпионом Европы.