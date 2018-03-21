Почувствуй себя нищим: раскрыты зарплаты Дзюбы и Кокорина

Опубликован ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых игроков российской футбольной Премьер-лиги. Список толстосумов возглавил 23-летний полузащитник петербургского "Зенита" Леандро Паредес. Он заработал за год пять миллионов евро.



На втором месте – капитан московского "Локомотива" Ведран Чорлука. Один из лучших защитников чемпионата России ежегодно получает 4,5 миллиона евро. Следом идет зенитовец Бранислав Иванович. Отпахавший девять лет в "Челси" серб в РФПЛ пока не блещет, зато заработал 4,1 миллиона евро.

Из россиян в топ-10 попали Артем Дзюба, Александр Кокорин и Федор Смолов. 29-летний форвард тульского "Арсенала" может похвастаться 3,6 миллиона евро. Каждый год мелькающий в рейтинге богачей Кокорин заработал 3,3 миллиона евро.

Смолов получил 2,9 миллиона. "Один из немногих русских футболистов, который зарабатывает не только на поле: с этого года он амбассадор Gillette и Beats (доходы от этих контрактов здесь не учтены. – Прим. ред.)", – уточняет Sports.ru, опубликовавший список.

Публикация от Kokorink9 (@kokorin9) 6 Янв 2018 в 5:59 PST

Отметим, что в десятке толстосумов больше всего представителей "Зенита" – четверо, а также по два представителя "Локомотива" и "Спартака". В рейтинге приведен чистый доход футболистов – после уплаты налогов. Цифры не включают в себя премиальные, начисляемые по результатам выступлений.

Топ-10 зарплат футболистов Премьер-лиги:

1. Леандро Паредес ("Зенит") – 5 миллионов евро;

2. Ведран Чорлука ("Локомотив") – 4,5;

3. Бранислав Иванович ("Зенит") – 4,1;

4-5. Мануэл Фернандеш ("Локомотив") – 3,8;

4-5. Куинси Промес ("Спартак") – 3,8;

6. Артем Дзюба ("Арсенал") – 3,6;

7. Луис Адриано ("Спартак") – 3,5;

8. Александр Кокорин ("Зенит") – 3,3;

9. Доменико Кришито ("Зенит") – 2;

10. Федор Смолов ("Краснодар") – 2,9.

