Украинская биатлонистка заявила о коллегах-лесбиянках

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная сделала откроенное заявление. По ее словам, в этом виде спорта есть женщины с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Олимпийская чемпионка 2014 года подчеркнула, что не говорит обо всех командах. Однако точно знает, что в некоторых сборных лесбиянки есть.

"Есть, есть, но не в нашей сборной. Не знаю, как им живется, я в их шкуре не была. У нас не бывает допинг-контроля по определению сексуальной ориентации", – заявила 31-летняя Пидгрушная в интервью YouTube-каналу "Отдушивдушу".

Отметим, биатлонистка не выступит на последнем этапе Кубка мира в Тюмени, так как власти Украины решило бойкотировать все соревнования, проводимые на территории России. На данный момент никто из биатлонистов, ныне выступающих в Кубке мира, не объявлял о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Как писали Dni.Ru, в июле прошлого года призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации четырехкратная олимпийская чемпионка, американская баскетболистка Сью Берд. Она состоит в отношениях с футболисткой сборной США Меган Рапино. Спортсменка отметила, что это не было секретом для тех, кто ее знает. Подружка баскетболистки Меган Рапино выступает на позиции полузащитника в сборной США по футболу. Она совершила каминг-аут в 2012 году.

Напомним, в ноябре 2016 года нападающий "Реала" Криштиану Роналду во время перебранки с полузащитником мадридского "Атлетико" Коке назвал себя "геем с большими деньгами". Многие предположили, что звезда футбола совершил каминг-аут, однако подтверждения этому не последовало.