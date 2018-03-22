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Спорт

WADA разнесло МОК за недопуск россиян на Олимпиаду

Фото: GLOBAL LOOK press/Anke Waelischmiller
Заместитель президента Всемирного антидопингового агентства Линда Хеллеланд подвергла жесткой критике руководство Международного олимпийского комитета за решение о недопуске российских спортсменов к Олимпийским играм в Пхенчхане. Она убеждена, что проходившие по этому делу слушания были организованы некорректно. 
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"Чистым спортсменам нужна ясность правил, понимание последствий. Они заслуживают открытых и прозрачных слушаний, на которых принимаются важнейшие решения. Я согласна со спортсменами, что слушания, проходившие до старта, во время и после зимних Олимпийских игр, были запутанными", – заявила Хеллеланд.

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Вице-президент WADA надеется, что в дальнейшем будет проведена серьезная работа над ошибками, сообщает Russia Today. "Мы должны сделать так, чтобы руководители спортивных организаций понимали негативные последствия подобных случаев. Они подрывают доверие ко всему антидопинговому сообществу", – добавила она.

Ранее президент WADA Крейг Риди выразил уверенность, что проблемы с восстановлением Российского антидопингового агентства будут решены задолго до летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. "Мы каждую неделю работаем с российскими властями последние 15 месяцев по вопросу соответствия РУСАДА кодексу WADA. В ближайшее время пройдут новые встречи. Я уверен, что проблемы будут решены задолго до летней Олимпиады", – заявил Риди на пресс-конференции.

  

Также в WADA не исключают, что наша страна сможет претендовать на проведение международных стартов. "Россия проведет те соревнования, которые она уже получила. Что касается новых турниров, то правила соответствия не вносят никаких изменений. У России остается возможность принимать новые турниры", – отметил глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тэйлор.
Автор: Михаил Вштанов22 марта 2018, 16:49
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