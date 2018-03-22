Пловчиха Ефимова восхитила шикарной фигурой
Армия поклонников пловчихи, завоевавшей несколько наград на летних Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, растет день ото дня. Болельщики не перестают восхищаться как спортивными достижениями Юлии Ефимовой, так и ее внешними данными.
На днях девушка опубликовала в своем микроблоге два фото в купальниках, продемонстрировав идеальную фигуру. "Говорят у пловчих плохие фигуры! И что теперь делать? Как дальше жить?" – подписала один из снимков спортсменка.
Поклонники поддержали Юлию, отметив, что она может позволить себе любые наряды благодаря отличной форме, передает Eg.ru. "Отличная серия фото в купальниках! Ждем продолжения", "Шикарная фигура", "Лучшая и самая крутая, и самая красивая фигура", "Ты восхитительна", – прокомментировали снимки пользователи Сети.
Известно, что пловчиха ведет активный образ жизни, следит за рационом и старается как можно больше времени уделять спорту. Ведь именно благодаря постоянным тренировкам Ефимовой удается показывать высокие результаты на международных соревнованиях.
По словам россиянки, плавать ее научил отец, будучи тренером. Первые уроки девочка получила дома, устраивая заплывы в ванной. Тогда семья будущей чемпионки жила в Грозном. Помимо плавания, Юлия занималась акробатикой, рисованием и танцами.
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