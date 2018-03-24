В досадном падении Загитовой обвинили Медведеву

Известный фигурист Илья Авербух высказался о провальном прокате 15-летней Алины Загитовой на Чемпионате мира в Италии. По его словам, косвенно виновата в поражении подруги Евгений Медведева, которая не приехала на соревнования.

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