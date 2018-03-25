У Кости Цзю случился инфаркт
Знаменитый боксер Костя Цзю перенес инфаркт. Об этом он рассказал в эфире передачи Елены Малышевой "Жить здорово!" на Первом канале.
Приступ спровоцировал оторвавшийся тромб. Спортсмену была проведена срочная операция, сейчас он проходит восстановление. Жизни боксера ничего не угрожает.
Вдову худрука называют "мхатовская Салтычиха"
Виталина Цымбалюк-Романовская о недвижимости бывшего мужа
Кандидат в президенты превратил бритье в шоу
Звезды стали гостями передачи "Сегодня вечером"