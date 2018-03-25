Удар мячом в грудь убил известного футболиста

В Хорватии 25-летний футболист "Марсонии" Бруно Бобан умер во время матча. Спортсмен рухнул на поле после того, как соперник попал ему мячом в грудь.
Врачам не удалось реанимировать футболиста. Точная причина смерти не называется, передает Nova TV.
Бобан успел поиграть в таких известных футбольных клубах, как "Загреб" и "Славония". В этом сезон он забил 12 мячей.
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