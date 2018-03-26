У американского баскетболиста отказало сердце прямо во время матча
Некоторые издания и пользователи социальных сетей сообщают, что парень скончался. Однако официального подтверждения этой информации не поступало. По другим источникам, спортсмена сумели реанимировать врачи, оперативно оказавшие ему помощь на скамейке запасных. После этого баскетболиста отправили в больницу, где он пришел в себя и поблагодарил медиков за спасенную жизнь, сообщает "Пятый канал".
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