Чемпионка Медведева мечтает стать копией Джоли

Двукратный серебряный призер Олимпиады-2108 в Пхенчхане, чемпионка мира и Европы Евгения Медведева ответила на блиц-вопросы, касающиеся ее личной жизни. В частности, спортсменка рассказала о том, волнуется ли перед свиданиями.

Фигуристку спросили, на кого она бы хотела быть похожей в 30 или 40 лет. Оказалось, что девушка хочет внешность голливудской звезды.

"Вот бы выглядеть так же достойно, как Анджелина Джоли", - цитирует Медведеву Vogue. К слову, многие ее ровесницы мечтают стать копиями знаменитых артисток. На вопрос о том, какую бы пластическую операцию Евгения выбрала, она ответила, что ринопластику.

Также выяснилось, что уверенной в себе чемпионку делает такая деталь, как черная подводка для глаз. "Себя я никому не доверяю, и даже для маникюра у меня есть свой мастер. За месяц, проведенный в Пхенчхане, все отросло, но я не сдалась другому", – рассказала фигуристка.

Поведала Евгения и об очень личном. По ее словам, она больше волнуется перед свиданием, чем перед выступлением. "Как выглядит мой день? Просыпаюсь в 8:30, завтракаю геркулесом, в 10 – в зал. Потом весь день на катке: два льда по полтора часа и около трех часов в зале. Так происходит шесть раз в неделю, один день выходной", – поделилась жестким графиком Медведева.

Ранее поклонники вручили фигуристке Евгении Медведевой новую награду – золотую медаль с сердечками. После такого спортсменка не смогла сдержать эмоций и даже расплакалась. Видео с вручения почетной награды появилось в Сети, а сама Евгения Медведева была так тронута, что поделилась снимком медали со своими подписчиками в Instagram.