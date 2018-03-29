Медведева повторяет роковую ошибку Сотниковой

Двукратная серебряная призерка Олимпиады-2018, фигуристка Евгения Медведева нашла работу на телевидении. 18-летняя спортсменка стала ведущей.

Медведева будет лицом нового шоу Первого канала "Ледниковый период. Дети". Первый эфир проекта стартует 1 апреля.

Вести программу Евгения будет не одна. Ее напарником по шоу станет Алексей Ягудин, передает Telegram-канал Super.

Примечательно, что ранее участие в проекте "Ледниковый период" принимала коллега Медведевой – российская спортсменка Аделина Сотникова, заработавшая золотую медаль на Играх-2014 в Сочи. Именно выступления в шоу знаменитый фигурист и тренер Евгений Плющенко считает роковой ошибкой Аделины. Это обстоятельство он видит главным фактором постоянных постолимпийских неудач своей подопечной. Спортсмен уверен, что любые подобные проекты вредят подготовке к соревнованиям.

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) 28 Авг 2017 в 10:54 PDT

Как писали Dni.Ru, точку зрения Плющенко поддержала и первый наставник Сотниковой – Елена Буянова. То, что девушка приняла предложение от телепроекта, стало отправной точкой в конфликте тренера и фигуристки. Елена разочаровалась в подопечной и стала корить себя, что не смогла повлиять на нее.

Выходит, что, сотрудничая с телевизионным шоу, Медведева в некотором смысле повторяет ошибку Сотниковой. Как отразится участие в проекте на спортивное карьере чемпионки, покажет время.