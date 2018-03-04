Бразильянка повалила и избила российскую спортсменку
"Это был странный опыт и нервный бой", – поделилась Яна Куницкая впечатлениями после проигранного боя. "Крис – очень сильный боец, да еще и мы дрались не в моей весовой категории", – цитирует ее "Советский спорт". "Конечно, я расстроена из-за этого поражения. Я намерена сделать все возможное, чтобы вернуться побыстрее. Что дальше? Я вернусь в свою категорию – легчайший вес", – добавила российская спортсменка.
CYBORG!!!@CrisCyborg gets it done at #UFC222 in the FIRST ROUND!! pic.twitter.com/JRdd766Yv5— UFC (@ufc) 4 марта 2018 г.
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