Известный футболист найден мертвым в номере отеля

Утром 4 марта в номере одного из отелей в итальянском городе Удине было обнаружено тело защитника клуба "Фиорентина" и сборной Италии Давиде Астори, передает "Чемпионат". 31-летний спортсмен скончался во сне. Точные причины смерти устанавливаются. "Учитывая весь ужас и деликатность этой ситуации, мы взываем СМИ к проявлению человечности – в первую очередь в знак уважения к его семье", – говорится в сообщении пресс-службы клуба. Отметим, вечером "Фиорентина" должна была сыграть с другой итальянской командой – "Удинезе" – в 27-м туре итальянской Серии А.