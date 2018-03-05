Тренера Загитовой предупредили о ее связи с Капризовым

В СМИ появилась информация о том, что между хоккеистом Кириллом Капризовым и фигуристкой Алиной Загитовой установилась некая связь. Журналисты, разузнавшие об этом, предупредили тренера 15-летней спортсменки Этери Тутберидзе.

Как выяснили пронырливые сотрудники редакции Eg.Ru, Кирилл Капризов и Алина Загитова познакомились в Олимпийской деревне, когда находились в Корее. По мнению журналистов, фигуристка "зацепила" хоккеиста. Со ссылкой на очевидцев репортеры сообщили, что на борту самолета, который доставил наших олимпийцев из Пхенчхана в Москву, Кирилл Капризов подсел к Алине Загитовой, и они о чем-то долго беседовали.

Более того, собеседники якобы обменялись номерами телефонов. В аэропорту Шереметьево хоккеист и фигуристка появились вместе. Репортеры немедленно выдвинули предположение о романтической связи двух триумфаторов Олимпиады. К слову, Алине Загитовой в мае исполнится 16 лет, но, по мнению журналистов, именно в этом возрасте девочки и начинают думать о больших и сильных мальчиках. Тренеру фигуристки Этери Тутберидзе надо быть начеку, сделали вывод работники СМИ. По всей видимости, таким образом журналисты предупредили наставницу фигуристки о ее гипотетической связи с Капризовым.

К слову, Кирилл к своей славе (спортсмена называют новым лицом российского хоккея) относится спокойно. "Да с чего вы взяли?! Какое еще лицо? Если у меня вдруг начнется звездная болезнь, то всегда есть человек, который даст по башке. Мой отец. Да и партнеры не дадут зазнаться. Капризный ли? Не думаю. Раньше соперники часто выводили меня из себя, и я лез в драку. Прямо ярость обуревала. Но в обычной жизни я добрый. Если, например, в ресторане принесли плохую еду, я скандалить не буду. Встану и пойду в другой ресторан", – признался 20-летний Капризов.

Публикация от Kirill Kaprizov (@kirillkaprizov) Фев 25, 2018 в 7:47 PST

К слову, о своих отношениях (если они имеют место) спортсмены предпочитают не распространяться. Однако об Алине Загитовой Кирилл Капризов высказался на своей страничке в Instagram. "Девчонки умницы 🙃🙃🙃", – написал хоккеист, опубликовав фото с Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой.