Медведева пошла по пути Липницкой и бросила Тутберидзе

Появилась информация о том, что завоевавшая серебряную медаль на Играх в Пхенчхане Евгения Медведева завершает работу с тренером Этери Тутберидзе. Представители фигуристки прокомментировали это известие.

Мир фигурного катания потрясла новость о том, что 18-летняя российская фигуристка Евгения Медведева завершает работу с тренером Этери Тутберидзе. Однако официальных подтверждений этому пока нет.

Отмечается, что причиной завершения совместной работы могли стать непреодолимые разногласия, которые возникли в последнее время, передает SNC со ссылкой на собственные источники. В свою очередь представители фигуристки заявили, что не будут опровергать или подтверждать данную информацию, так как это лишь слухи, сообщает Inforeactor. Медведева проработала с Тутберидзе десять лет.

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) Июн 1, 2017 в 11:12 PDT

Напомним, в 2015 году от известного тренера ушла воспитанница, олимпийская чемпионка Юлия Липницкая. Ее переход к Алексею Урманову стал настоящей сенсацией. По словам фигуристки, к смене тренера ее подтолкнуло желание двигаться вперед.

Как писали Dni.Ru, предолимпийский год у Евгении Медведевой выдался необычайно сложным. 18-летняя фигуристка получила травму голеностопа. После Гран-при Японии, который россиянка уже провела с повреждением, она не выходила на лед два месяца. Травма в олимпийский сезон – худшее, что может случиться со спортсменом.

Восстановилась Медведева к чемпионату Европы. Однако на первенстве континента, прошедшем в Москве, впервые за три сезона не была фавориткой и потерпела поражение. К Играм в Пхенчхане Медведева набрала лучшую форму, но ей не хватило одного балла, потерянного в короткой программе.