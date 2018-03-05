Медведева хочет выступать за другую страну после трагедии на Олимпиаде

Серебряный призер Игр-2018 в Пхенчхане Евгения Медведева приняла серьезное решение. Она задумывается о том, чтобы продолжить карьеру, катаясь за другую страну.

Неожиданную новость сообщает журнал SNC со ссылкой на собственные источники. По данным издания, сейчас фигуристка всерьез думает над этим, но окончательного решение пока не озвучивала.

Можно предположить, что выступать не за Россию Медведева собралась из-за трагедии на Олимпиаде: Евгения второй раз в сезоне проиграла Алине Загитовой. На главном турнире в жизни любого фигуриста Женя стала лишь второй. После проката Медведева, всегда улыбавшаяся на льду, разрыдалась.

Ранее СМИ сообщили о том, что спортсменка намерена сменить наставника – Этери Тутберидзе. Якобы, причиной ухода от тренера стали возникшие между ними разногласия.

В свою очередь Тутберидзе прокомментировала поступившую информацию о желании Жени выступать за другую страну и "бросить" наставника. "Вот видите, как… И я, и Медведева слышим это впервые от вас. Мы об этом ничего не слышали", – цитирует тренера "Спорт-Экспресс". Президент Федерации фигурного катания Александр Горшков заявил, что ему ничего неизвестно о том, что фигуристка покидает группу Этери Тутберидзе.

Напомним, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в олимпийском сезоне из-за травмы пропустили финал "Гран-при", завоевала серебро чемпионата Европы в Москве и два серебра Игр-2018 в Пхенчхане – в командном турнире и в женском одиночном катании, уступив Алине Загитовой. После Олимпиады 18-летняя фигуристка заявила о намерении продолжить карьеру до Пекина-2022.