Медведева высказалась о смене тренера и отъезде из России

Серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева прокомментировала слухи о смене страны. Женя назвала сообщения СМИ вымыслом.



"Уважаемые журналисты, успокойтесь! Новость, которую сегодня я увидела в интернете, ввела меня в ступор. Не выдумывайте того, чего нет", – заявила Медведева.

По словам Евгении, она не собирается уезжать из России и бросать Этери Тутберидзе. "Займитесь делом! Оставьте в покое меня и моего тренера. Мы продолжаем работать!" – отметила серебряный призер Игр.

В свою очередь Федерация фигурного катания на коньках России выразила негодование, передает RT. "Крайне возмущена попыткой отдельных представителей СМИ использовать и распространять фейковую информацию, тем самым дестабилизируя обстановку в сборной команде России по фигурному катанию в преддверии чемпионата мира в Милане. И оставляет за собой право принять все необходимые меры для защиты чести наших спортсменов и тренеров", – говорится в сообщении на сайте федерации.

Как писали Dni.Ru, неожиданную новость распространил журнал SNC. Издание ссылалось на собственные источники, не раскрывая их. В журнале утверждалось, что сейчас Медведева всерьез думает над этим, но окончательное решение пока не озвучила.

Сразу после появления этих слухов высказалась тренер Этери Тутберидзе. "И я, и Медведева слышим это впервые от вас. Мы об этом ничего не слышали", – цитирует ее "Спорт-экспресс".

