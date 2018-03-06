Путин отчеканил мячом 100 дней до старта ЧМ-2018
Звезды мирового футбола на видео чеканят мяч ровно 100 раз. Это символизирует количеству дней до начала мундиаля. В посвященном турниру ролике снялся и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
#ЧМ2018: остается всего �� дней до старта!������ pic.twitter.com/gszN468RJR— Чемпионат мира FIFA 2018������ (@fifaworldcup_ru) 6 марта 2018 г.
Также в съемках приняли участие мировые звезды – Диего Марадона, Роналдо, Карлес Пуйоль, Диего Форлан, Уэйн Руни, Мирослав Клозе, Дмитрий Аленичев, Карлос Вальдерама, Давид Трезеге и Петер Шмейхель, пишет "Газета.ru".
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