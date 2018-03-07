Футболист высморкался и вытер сопли о Роналду

Список погибших при крушении Ан-26 56-летняя жена родила Виторгану Скандал на дебатах Дом-2 Тесты и опросы

Самое читаемое

Оскорбляющая Россию Ахеджакова страшно кричит от возмущения
Яковлева выгораживает покалеченного сына-фрика
Бородиной стыдно из-за оргии ведущей на "Доме-2"
Певица Пелагея о разводе с мужем и проститутках
Алина Загитова разбилась в ДТП
партнеры
Среда 7 марта
Лента новостей
20:10
Безумные регионы: семиклассники устроили погром на кладбище под Нижним Тагилом
19:53
Москвич получил удар ножом в шею во время дерзкого налета
19:20
К чему снятся похороны
18:13
Как все успеть
17:54
Предвыборный позор Собчак
17:33
Назван самый опасный город мира
17:18
Раскрыта польза сходства ребенка с отцом
17:13
Путин повысил МРОТ до прожиточного минимума
17:03
Захарова мощно приложила униженную Собчак
17:01
Переписка пользователей "ВКонтакте" стала доступной всем
16:40
У больной Божены Рынской нет сил дожить до весны
16:40
Директор DJ Грува жестоко расправился с тещей
16:26
Гигантская питониха съела кота (видео)
16:18
Кто раздувает скандал вокруг депутата Слуцкого
16:16
Фрейндлих внесли в черный список
16:15
Куда пропал любовник Волочковой
16:04
Эксперты обсудят уголовные и административные стороны деятельности ЦБ
16:01
Для милых дам: что подарить на 8 Марта
15:56
В Самаре бизнесвумен рассмешила Путина (видео)
15:45
Сати Казанова сделала заявление о беременности
15:31
Москвичка таинственно исчезла после общения с приставами
15:29
Встреча Путина с медведем попала на видео
15:21
Красавицы показали Путину свои булки и сладости
15:01
В эфире Первого канала показали оргию голой Мазур
14:56
Александрова похвасталась шикарной растяжкой в новом клипе "Ленинграда"
14:52
Брошенная дочь Задойнова из "Дома-2" растет настоящей красавицей
14:50
Поклонская разоблачила лебезящую перед Украиной Собчак
14:21
Российские звезды записали гимн команды Путина
14:02
Уникальная вакцина полностью уничтожила рак
14:00
Известная актриса потеряла ребенка
13:52
В Чечне разбился вертолет
13:46
Рецепт безглютенового крамбла
13:46
Подмосковная компания доказала соблюдение экологических требований
13:46
Боксер Федор Чудинов стал доверенным лицом Владимира Путина
13:44
Пенсионер притворился котом и был убит братом
13:39
Эрнст столкнул лбами Цымбалюк-Романовскую с бывшей товаркой
13:35
Вдова Марьянова: Муж называл меня "страшко"
13:24
Под Москвой четверо мигрантов угнали иномарку за 3,5 млн
13:24
Путин сделал неожиданное признание о Меланье Трамп
13:23
Урки увезли рыдающую Буланову в лес
13:08
Собянин поддержал идею врачей разработать стратегию развития здравоохранения
12:56
95-летний Этуш выматерился из-за новорожденной дочки Виторгана
12:37
Синоптики пригрозили России глобальными катастрофами
12:22
Россиянин зарубил пасынка и спрятал тело на балконе
12:18
Джигарханян наказал бесстыжего Малахова за нежности с Цымбалюк-Романовской
12:13
5 доводов стать лучшей версией себя
11:58
США нагло обманули Путина
11:45
Хилькевич о встречах с похотливыми мужчинами за деньги
11:34
Военный пенсионер открыл стрельбу в отеле под Москвой и умер
11:29
Соловьев объяснил хаос во время дебатов на ТВ
11:19
Народ пришел в восторг от сына-красавца Лазарева
11:13
Шепелеву запретили эфир после избиения Цымбалюк-Романовской
11:00
Россиянка зарезала любовника и пыталась оживить его пластырем
10:57
Топ-6 книг о женщинах и для женщин
10:50
Россиян предупредили об опасной эпидемии
10:47
Во Франции показали голую Ангелу Меркель
10:38
Жена-пенсионерка осчастливила Виторгана: стоит ли рожать после 50
10:30
Раздетая Бузова показала в окно свои ягодицы
10:19
Украинские радикалы смачно плюнули на Собчак
10:06
Доллар превращается в рисковый актив
09:45
Украина поставила Россию на счетчик
09:25
Дмитрий Маликов об избиении жены: Ну бывает
09:21
Грудинин неожиданно покаялся перед Собчак
08:59
Сказочно богата: у Волочковой обнаружили 24 квартиры
08:57
Безработный москвич задушил пожилую соседку
08:32
Страшная смерть россиян в Сирии насмешила Украину
08:25
США бросили умирать "шпионку" Настю Рыбку
08:21
Сыну Фриске и Шепелева сделали операцию
23:17
Первый Саратовский экономический форум прошел с размахом
22:04
Юлия Самойлова заинтриговала молчанием перед "Евровидением"
21:55
"Усталость и оперение": что погубило Ан-26 в Сирии
21:50
Опубликован список жертв крушения Ан-26 в Сирии
21:44
Объявлены номинанты премии "Ника"
21:27
Как живут богачи из списка Forbes
21:12
Собчак врезала Жириновскому за грубость
20:45
Киркоров откровенно о внебрачном сыне
20:35
Умер народный артист России
20:26
В Ростове задержали маньяка с кинжалом (видео)
20:07
Кто победит в газовой войне России и Украины
19:51
Пресняков спрятался после скандала с Пугачевой
19:46
Число погибших при крушении Ан-26 в Сирии увеличилось
19:27
Шиляев: временная администрация создала в "Югре" условия для отзыва лицензии
19:19
Безумные регионы: омских чиновников через суд заставили купить школьникам новые тарелки
19:11
Пилот рухнувшего в Сирии Ан-26 героически спас сотни жизней
19:05
Собчак бросилась в ноги Порошенко ради Крыма
18:42
К чему снится смерть
18:39
На месте крушения Ан-26 в Сирии найден черный ящик
18:07
На севере Москвы случилось смертельное ДТП
17:37
Подробности крушения Ан-26 в Сирии
17:22
Появилось видео наезда кортежа Порошенко на пенсионера
17:21
5 советов для весеннего макияжа
17:15
Поргина увозит онкобольного Караченцова к любовнице
16:55
Шепелев вызвал восторг видео с блондинкой
16:45
В Сирии рухнул российский самолет: погибли десятки человек
16:43
Ругань пилотов Ан-148 перед смертью привела в ужас экспертов
16:40
Что россиянки предпочитают в сексе
16:39
Лепс привел к Эмину повзрослевшую дочь с парнем
16:33
Найдена главная причина рака
16:32
Путин рассказал о своей семье
16:24
Избивающие в Москве негров таксисты попали на видео
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Обмишурившаяся Цымбалюк-Романовская грязно выругалась
Сыну Фриске сообщили о смерти бабушки
Джигарханян наказал бесстыжего Малахова за нежности с Цымбалюк-Романовской
Избитый Цымбалюк-Романовской Рудинштейн госпитализирован
Шепелеву запретили эфир после избиения Цымбалюк-Романовской
"Чучундра" Собчак оскандалилась во время дебатов на Первом канале
Спорт

Футболист высморкался и вытер сопли о Роналду

Криштиану Роналду. Фото: GLOBAL LOOK press
Инцидент произошел прямо во время игры. И камеры крупно его показали.
прочитано 1235 раз

Во время футбольных матчей случаются всякие эксцессы. Особенно хорошо это бывает заметно на замедленных повторах. Любопытный инцидент произошел, например, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Реалом". Защитник хозяев Дани Алвес высморкался, а потом вытер руку о футболку Криштиану Роналду. Камеры выхватили именно этот момент. Интересно, что двигало бразильцем?

Стоит заметить, что эксцессы с Роналду случаются на поле регулярно. В 2016-м футболист "Атлетико" Коке во время словесной перепалки обозвал Криштиану Роналду геем. А тот без промедления ответил: "Да, я гей, зато у меня полно денег, а ты ублюдок". Западные СМИ расценили это как официальный каминг-аут спортсмена. Впрочем, футболиста в нетрадиционной ориентации подозревали давно – он был замечен в компании кикбоксера Бадра Хари. Поговаривали, что руководство "Реала" даже запрещало Роналду слишком часто летать к возлюбленному, дабы не настроить против себя команды преданных поклонников мадридского клуба.

Автор: Иван Губкин7 марта 2018, 14:20
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кобзон и Роналду "забронзовели" при жизни

567

комментарии

Политика

Путин сделал неожиданное признание о Меланье Трамп
Украинские радикалы смачно плюнули на Собчак
США нагло обманули Путина
В Киеве рассказали о бегстве Порошенко после побоища у Рады

Шоу-бизнес

У больной Божены Рынской нет сил дожить до весны
Куда пропал любовник Волочковой
Сати Казанова сделала заявление о беременности
В эфире Первого канала показали оргию голой Мазур

Проишествия

"Усталость и оперение": что погубило Ан-26 в Сирии
Появилось видео наезда кортежа Порошенко на пенсионера
Подробности крушения Ан-26 в Сирии
Ругань пилотов Ан-148 перед смертью привела в ужас экспертов

Lifestyle

Российские звезды записали гимн команды Путина
Во Франции показали голую Ангелу Меркель
Топ-6 книг о женщинах и для женщин
"Оскар-2018" официально назван худшим в истории
Шоу-бизнес

Шепелеву запретили эфир после избиения Цымбалюк-Романовской

Громким скандалом закончились съемки программы "На самом деле"
Шоу-бизнес

Народ пришел в восторг от сына-красавца Лазарева

Певец объяснил, почему прятал наследника
Шоу-бизнес

95-летний Этуш выматерился из-за новорожденной дочки Виторгана

Актер эмоционально отреагировал на новость
Шоу-бизнес

Сати Казанова сделала заявление о беременности

Певица прокомментировала информацию о скором прибавлении в семье

Гороскоп

Обиженная на Россию Ахеджакова получила предупреждение
Астрологический прогноз с 5 по 11 марта 2018 года
Пегова находится под контролем врачей
Что скрывает Олег Дерипаска

Фоторепортажи

Лепс привел к Эмину повзрослевшую дочь с парнем
Как живут богачи из списка Forbes
Родственница принцессы Дианы стала звездой Instagram
Валерия в странном виде пришла на шоу к шикарной Ани Лорак

Спорт

Футболист высморкался и вытер сопли о Роналду (видео)
"Грязь, диверсия": Авербух о смене гражданства Медведевой
Олимпийская чемпионка Загитова живет в чудовищных условиях
"Мама в пельмешку уронила": жена Крушельницкого удивила версией допинг-скандала

Регионы

Пенсионер притворился котом и был убит братом
В Ростове задержали маньяка с кинжалом (видео)
Похитителя котенка пытали утюгом и ограбили
Безумные регионы: омских чиновников через суд заставили купить школьникам новые тарелки
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru